Olympiacos, de Carvalhal, empata na primeira mão dos oitavos da Taça da Grécia

No Estádio Apostolos Nikolaidis, em Atenas, o médio Sotiris Alexandropoulos, que está emprestado pelo Sporting, abriu o ativo para o emblema do Pireu, à passagem do minuto 45, mas, no segundo tempo, Fotis Ioannidis restabeleceu a igualdade (65).



O português João Carvalho foi opção inicial no Olympiacos, assim como o espanhol Fran Navarro, que está cedido pelo FC Porto, enquanto Daniel Podence entrou aos 56 minutos e Gelson Martins não saiu do ‘banco’.



O encontro da segunda mão está agendado para 17 de janeiro, no Estádio Georgios Karaiskakis, casa do Olympiacos.