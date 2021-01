Olympiacos, de Pedro Martins, empata na visita ao PAOK

A formação de Salónica, que contou com o internacional português Vieirinha no ‘onze’, adiantou-se no marcador aos 51 minutos, por intermédio do islandês Sverrir Ingason, mas o Olympiacos repôs a igualdade, aos 77, através do senegalês Ousseynou Ba.



O conjunto de Atenas apresentou-se com o guarda-redes José Sá e o central Rúben Semedo entre os titulares, enquanto Pêpê Rodrigues e Tiago Silva não saíram do banco de suplentes.



O Olympiacos, que é a única equipa sem derrotas na prova, continua na liderança isolada da Liga grega, com 42 pontos, mais nove do que o Aris (33), segundo colocado e que na quinta-feira recebe o AEK (30), e mais 10 do que o PAOK (32), terceiro.