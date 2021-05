Olympiacos, de Pedro Martins, empata sem golos com Asteras

O internacional português Bruma foi titular, mas foi substituído pelo veterano internacional francês, Mathieu Valbuena, de 36 anos, enquanto o seu compatriota Rúben Semedo só foi lançado em campo aos 62 minutos, a render o central Aléxis Kalogeropoulos, e Tiago Silva, médio que representou o Belenenses SAD e o Feirense, nem sequer chegou a sair do ‘banco’.



O Olympiacos lidera o campeonato com 84 pontos, mais 20 do que o PAOK Salonica, que eliminou esta época, sob o comando técnico de Abel Ferreira, o Benfica na pré-eliminatória da fase de qualificação para a Liga dos Campeões, que segue com 64, seguido do Aris Salonica, com 59, e do AEK Atenas, com 58, enquanto o Asteras Tripoles é sexto, com 47.