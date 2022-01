Olympiacos, de Pedro Martins, mantém liderança na Grécia

Os campeões gregos entraram praticamente a ganhar, com um golo do avançado Georgios Masouras, logo aos quatro minutos, mas só "mataram" o jogo perto do fim, aos 88, pelo brasileiro Tiquinho Soares, ex-avançado do FC Porto.O internacional português Rony Lopes foi lançado em campo por Pedro Martins aos 86 minutos, a render o autor do primeiro golo da partida.

Com este triunfo, o Olympiacos segue na liderança, com um avanço confortável, com 46 pontos, seguido do PAOK, com 37, do AEK, com 36, do Panathinaikos, com 30, enquanto o Giannina é quinto classificado, com 27 pontos, mas tem mais um jogo em relação ao quarteto que o antecede na tabela classificativa.