Olympiacos, de Pedro Martins, perde com Panathinaikos

A jogar em casa, o Olympiacos até dominou a partida da 34.ª jornada da Superliga helénica, mas o adversário foi mais eficaz e conseguiu chegar ao intervalo em vantagem, graças a um golo de Sebastián Palacios logo aos 10 minutos.Na segunda parte, o Panathinaikos voltou a marcar contra a corrente do jogo, aos 54, por Schenkeveld, e o melhor que o Olympiacos conseguiu foi reduzir, aos 71, por intermédio de Tiquinho Soares (ex-FC Porto).Após a derrota, o Olympiacos mantém 79 pontos, à entrada para a penúltima jornada, seguido pelo PAOK, com 60, que perdeu supreendentemente em casa com o Aris (0-1), e pelo Panathinaikos, com 58.