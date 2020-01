Olympiacos, de Pedro Martins, vence em Creta e mantém liderança isolada na Grécia

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, manteve a liderança isolada na primeira liga grega de futebol, ao vencer pela margem mínima (1-0) no reduto do OFI Creta, em jogo da 20.ª jornada.



Num encontro em que os portugueses José Sá e Rubén Semedo foram titulares nos visitantes e os compatriotas Lisandro Semedo e Ricardo Vaz nos locais, o único golo foi apontado pelo médio guineense Mady Câmara, em tempo de compensação da primeira parte (45+1).



O Olympiacos lidera, com 50 pontos, mais quatro do que o segundo classificado PAOK, de Abel Ferreira, que na quinta-feira joga em casa do Lamia. Já o OFI Creta é quinto, com 26.