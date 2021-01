Olympiacos, de Pedro Martins, vence Giannina com golo solitário nos descontos

Com os internacionais lusos José Sá, Rúben Semedo e Bruma no onze titular, e Tiago Silva (lançado aos 82 minutos) e Pêpê no banco de suplentes, a formação de Atenas dominou o encontro frente ao 11.º classificado da primeira divisão helénica, tendo até desperdiçado um penálti, pelo internacional francês Mathieu Valbuena, aos 20 minutos, mas assegurou a vitória nos momentos finais da partida.



A partida da 17.ª jornada da liga helénica ficou marcada pelo golo do avançado Koka (90+4), após passe do médio Constantinos Fortounis, que permitiu ao Olympiacos consolidar a liderança com 45 pontos, enquanto o Giannina é 11.º com 15 pontos.