Olympiacos despede o técnico Besnik Hasi

Lusa 25 Set, 2017, 16:12 | Futebol Internacional

Após três meses e meio no cargo, Hasi deixa o emblema grego, campeão há sete anos seguidos, a cinco pontos da liderança do campeonato, depois do desaire no fim de semana frente ao AEK Atenas (3-2), em jogo da quinta jornada.



Na Liga dos Campeões, o Olympiacos, que conta com o português Diogo Figueiras, estreou-se no Grupo D com uma derrota caseira perante o Sporting, por 3-2.



O clube não revelou quem irá ficar no comando da equipa, mas a imprensa local avança que Antonis Nikopolidis, antigo guarda-redes do Olympiacos e da seleção grega, deverá ser nomeado treinador interino.