Olympiacos do treinador Pedro Martins vence e lidera por seis pontos

O jogo teve um final frenético, com o Olympiacos a chegar à vantagem pelo marroquino Youssef Al-Arabi, aos 85 minutos, de grande penalidade, o Volos NFC a empatar pelo holandês Tom Van Weert, aos 88, e o francês Mathieu Valbuena a garantir o triunfo, aos 90+1.



O bicampeão Olympiacos, com o português Rony Lopes e o ex-portista Tiquinho Soares na equipa inicial, somou o seu sexto triunfo consecutivo e lidera o campeonato grego com 29 pontos, com seis de vantagem sobre o AEK Atenas, segundo, com 23.



O Volos NFC, do português Alex Soares, somou o sexto jogo consecutivo sem vencer na prova (quatro derrotas e dois empates), e segue no 11.º lugar, com 14 pontos.