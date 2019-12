Olympiacos e PAOK mantêm liderança na liga grega, Nelson Oliveira faz ‘hat-trick’

A equipa do Pireu venceu por 3-0 em casa do Panetolikos, resolvendo a partida logo na primeira parte, com o internacional português Daniel Podence a abrir o marcador logo aos seis minutos, vantagem que seria ampliada aos 41 e 45+2 com um ‘bis’ do avançado marroquino Youssef El Arabi.



Além de Daniel Podence, que foi substituído aos 57 minutos pelo sérvio Lazar Randjelovic, alinharam mais dois internacionais portugueses, o guarda-redes José Sá e o central Rúben Semedo.



Com este triunfo, o Olympiacos manteve a liderança do campeonato, com 31 pontos, em igualdade com o PAOK, de Abel Ferreira, que venceu o Xanthi em Salonica por 2-0, com golos do holandês Diego Biseswar, aos 80 minutos, e do espanhol Jose Angel Crespo, aos 88.



A jornada ficou marcada também pelo ‘hat-trick’ de Nelson Oliveira na vitória em Atenas do AEK por 5-0 sobre o Panionios, o que permitiu ao avançado português ascender à liderança isolada dos melhores marcadores, com oito golos, enquanto a sua equipa subiu ao terceiro lugar do campeonato.