Olympiacos empata em casa do Xanth, antes da receção ao Sporting

Lusa 09 Set, 2017, 20:54 | Futebol Internacional

O Olympiacos, com Diogo Figueiras no 'onze', até entrou melhor, ao marcar aos 12 minutos, por Engels, mas Lisgaras empatou, aos 43, com o resultado a manter-se no segundo tempo, apesar do domínio dos forasteiros.



Os heptacampeões gregos estão em primeiro lugar, à condição, com sete pontos em três rondas, e podem ver-se ultrapassados pelo Panionios, que no domingo recebe o Panetolikos e pode chegar aos nove pontos.



Na terça-feira, pelas 19:45, o Sporting viaja até Pireu para a primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, juntamente com Juventus e FC Barcelona.