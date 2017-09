Olympiacos empata em casa para o campeonato grego

Lusa 16 Set, 2017, 20:59 | Futebol Internacional

No Pireu, ambos os golos foram apontados de grande penalidade, com Manias a adiantar o Asteras, aos 54 minutos, e Djurdjevic a impedir a vitória do campeão, aos 90+3.



Olympiacos e PAOK, vencedor do Panetolikos por 1-0, repartem o comando da prova, com oito pontos em quatro jornadas, mas ainda podem ser passados na ronda por AEK e Panionios, se vencerem os seus compomissos.



O Olympiacos entrou a perder na Liga dos Campeões, 2-3 com o Sporting no Pireu, e volta a jogar em 27 de setembro, contra a Juventus, em Turim.