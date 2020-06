Olympiacos vence dérbi de Atenas e fica a um triunfo no título

Com José Sá e Ruben Semedo no 'onze', o Olympiacos definiu o triunfo nos primeiros 21 minutos, com golos de Guilherme (05 minutos), El Arabi (21) e do português Cafú (90+1), que tinha entrado aos 62 minutos.



O triunfo no dérbi de Atenas permitiu ao Olympiacos aumentar para 19 pontos a vantagem sobre o PAOK, de Abel Ferreira, e o AEK Atenas, ficando a um triunfo do título.



Ainda sem derrotas no campeonato, o Olympiacos somou o oitavo triunfo consecutivo.