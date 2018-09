Olympiacos vence nos descontos e segue na frente da Liga grega

Lusa Comentários 16 Set, 2018, 21:35 | Futebol Internacional

O encontro, da terceira jornada da Liga grega de futebol, deixa o Olympiacos na frente da classificação, com nove pontos e igualdade pontual com o AEK, adversário do Benfica na Liga dos Campeões.



O guineense Camara adiantou a formação do Pireu, aos 18 minutos, e o argentino Tonso empatou, aos 67. Quando já parecia inevitável a divisão de pontos surgiu o israelita Natcho a fazer o golo da vitória, quando o cronómetro já assinalava 90+3.



Roderick e Daniel Podence foram titulares pela equipa de Pedro Mendes, que no entanto ainda não recorreu ao guarda-redes José Sá.



No sábado, o AEK vencera o Panionios, por 2-0, com os portugueses Hélder Lopes e André Simões no 'onze' titular. o argentino Ponce e Bakasetas fizeram os golos na partida.



O Benfica desloca-se ao terreno do AEK Atenas a 02 de outubro, em jogo da segunda jornada do Grupo E da 'champions'.