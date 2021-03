Olympiakos vence na Liga grega com Bruma a marcar

A equipa de Pedro Martins adiantou-se no marcador aos oito minutos, com um golo do internacional português Bruma, com Fortounis a ampliar a vantagem aos 10 e El Araby a fazer o terceiro aos 34.



O Olympiakos, que contou ainda com o guarda-redes José Sá como titular e o médio Tiago Silva como suplente utilizado, lidera de forma confortável o campeonato, com 64 pontos, seguindo-se o Aris com 47, mas menos um jogo. O Lamia é 12.º, com 19.