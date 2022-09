Operação ao joelho direito de Paul Pogba "correu bem"

“Esta noite, Pogba submeteu-se a uma meniscotomia externa artroscópica e a intervenção, levada a cabo por Roberto Rossi com a presença do médico da Juventus Luca Stefanini, que foi perfeitamente bem-sucedida”, pode ler-se numa nota da ‘Juve’.



Pogba decidiu ser operado, revelou hoje o treinador Massimiliano Allegri, arriscando falhar o Mundial de futebol, no Qatar, na qual a França defende o título conquistado em 2018.



Lesionado desde julho, no menisco lateral do joelho direito, Pogba começou por não optar pela cirurgia, procurando outras abordagens para o seu problema, para manter intactas as hipóteses de ser selecionado para o Mundial, agendado de 20 de novembro a 18 de dezembro.



O jogador tinha iniciado esta semana a corrida nos campos de treino do clube de Turim.



No início de agosto, a escolha de tratamento foi de 'terapia conservadora', prevista para cinco semanas, com uma parte em piscina e ginásio e outra em trabalho atlético no terreno.



Pogba, presença habitual na seleção de Didier Deschamps (tem 91 seleções e 11 golos), não joga pelos 'azuis' desde 29 de março, no particular em que derrotaram a África do Sul, por 5-0.