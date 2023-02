Organizadores do Mundial2030 devem ser conhecidos em setembro de 2024

Além da candidatura ibérica, à qual se juntou recentemente a Ucrânia, já anunciaram a sua intenção de organizar a prova os sul-americanos Uruguai, Chile, Argentina e Paraguai, numa proposta conjunta que quer celebrar os 100 anos do primeiro Mundial.



Marrocos, que perdeu a organização do Mundial2026, também se quer candidatar, tendo recentemente surgido relatos de uma possível candidatura de três continentes (Arábia Saudita, Egito e Grécia).



O Conselho da FIFA também assegurou que os organizadores Estados Unidos, México e Canadá vão ter entrada direta no Mundial2026, o primeiro com 48 seleções.



A Arábia Saudita vai acolher o Mundial de clubes de 2023, de 12 a 22 de dezembro, naquele que deverá ser o último torneio em que entram apenas os sete campeões continentais e o campeão do país organizador.



Em junho de 2025, a FIFA quer criar um novo Mundial de clubes com 32 equipas, 12 das quais da Europa, seis da América do Sul, quatro da Ásia, de África e da América do Norte, Central e Caraíbas. Uma equipa da Oceânia e uma do país organizador fecham o lote de participantes.