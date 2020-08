Orlando Sá apresentado no Málaga depois de "ano muito difícil" sem jogar

Aos 32 anos, Sá chega ao Málaga após mais de um ano sem jogar no Standard de Liège, após uma lesão grave no tendão de Aquiles, e sente-se agora "como um menino de oito anos, a sentir a felicidade de voltar a jogar futebol".



Segundo o avançado, uma vez internacional ‘AA', "homens com sangue precisam de bons desafios", razão pela qual se juntou aos espanhóis, por quem vai "trabalhar no duro para corresponder às expectativas dos adeptos".



Sente-se "cada dia melhor no aspeto físico", explicou na conferência de imprensa, mas não está ainda "a 100%", sem ritmo e após um "ano muito difícil, não só pelas lesões como pelo que se passou no Standard".



Orlando Sá, de 32 anos, chega ao emblema andaluz, 14.º classificado no último campeonato, após ter rescindido com os belgas do Standard Liège.



O avançado deixou recentemente o clube belga, depois de passagens por emblemas como Henan Jianye, Maccabi Telavive, Reading, Legia Varsóvia, AEL Limassol, Fulham, Nacional, FC Porto, Maria da Fonte e Sporting de Braga.