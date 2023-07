Osasuna, excluído da Liga Conferência Europa pela UEFA, promete recorrer ao TAS

Para o Osasuna, os membros do comité “não levaram em conta as denúncias apresentadas” pelo clube de Pamplona na passada sexta-feira e reafirmaram o parecer inicial dos inspetores do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA.



As razões pelas quais a Comissão de Recursos decidiu excluir o Osasuna serão transmitidas ao clube espanhol nos próximos dias, mas este não se conforma e sublinha que “não partilha em nada os critérios da UEFA nem a investigação do caso levada a cabo”, lamentando a “mensagem errada” que a UEFA envia ao mundo do futebol ao punir quem denuncia a corrupção e a processa legalmente.



A concluir, o Osasuna promete continuar a utilizar “todos os instrumentos legais ao seu dispor para enfrentar a UEFA e pôr fim ao que considera uma grave violação dos seus direitos”.



No entendimento do Osasuna, a mensagem transmitida pela UEFA é, sem dúvida, contraproducente para o futebol e para os clubes, os quais, perante o risco de serem sancionados pelo órgão máximo do futebol europeu, “optam agora por não atacar de frente a corrupção no mundo do futebol.



O clube de Pamplona aponta ainda o dedo sobre o que está a acontecer “ao silêncio dos principais órgãos do futebol espanhol, incluindo a Real Federação Espanhola (RFEF)”.



O Comité de Controlo Ética e Disciplina da UEFA já tinha declarado a “inelegibilidade do Osasuna para participar na Liga Conferência 2023/2024”, depois de o Supremo Tribunal de Espanha ter condenado vários dirigentes do clube por desvio de verbas, ocorrido na temporada 2013/2014.



No entanto, o clube espanhol não se conformou com a decisão e recorreu ao Comité de Recurso do mesmo organismo, alegando que a justiça de UEFA “é forte com os fracos e fraca com os fortes” ao não tomar em consideração que foram os próprios tribunais de justiça espanhóis que declararam, literalmente, que o Osasuna foi vítima do desvio de dinheiro feito por alguns de seus ex-diretores.



“Com esta decisão, a UEFA pretende voltar a punir o Osasuna na figura dos seus atuais dirigentes, que são precisamente aqueles que apresentaram queixa em tribunal, iniciando o procedimento judicial para recuperar o dinheiro ilicitamente roubado das contas da entidade e restaurar o seu bom nome”, refere ainda Osasuna, para quem este caso "é o único conhecido na história recente do futebol europeu em que um clube processa alguns de seus ex-dirigentes, que atualmente aguardam prisão".