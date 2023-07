Osasuna vai afinal participar na Liga Conferência Europa após recorrer ao TAS

“O Club Atlético Osasuna vai disputar a Conference League 2023/24, após ter terminado hoje o processo perante o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) para a fórmula 'Consent Award'. Perante as novas provas apresentadas pelo clube em defesa da sua participação na competição, a UEFA concluiu que o Osasuna foi vítima dos acontecimentos ocorridos há quase uma década e valorizou a iniciativa levada a cabo pela instituição para os esclarecer”, assinalou o emblema de Pamplona, através de um comunicado no sítio oficial.



Em 04 de julho, o Comité de Recurso da UEFA tinha decidido excluir da competição o Osasuna, face a uma suposta manipulação de resultados na temporada 2013/14, com os ‘rojillos’ a considerarem que os membros do comité “não levaram em conta as denúncias apresentadas”.



Com este desfecho, o sétimo classificado da última edição da La Liga estará presente no sorteio dos play-offs da Conference League, agendado para 07 de agosto.



Por outro lado, o Osasuna indicou que a UEFA “abriu um processo disciplinar contra o clube por recorrer à justiça covil neste processo, o que não impedirá a participação do clube na Conference League”, sendo que “a sanção imposta vai ser aceite e não será apresentado qualquer recurso”.



Na última vez que participou nas competições europeias, na temporada 2006/07, o emblema de Navarra chegou às meias-finais da Liga Europa.