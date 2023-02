Osasuna vence em Sevilha e chega-se à frente na La Liga

David García, aos 18 minutos, deu vantagem à formação de Pamplona, o sérvio Gudelj empatou, aos 63, mas Fernando, na própria baliza, voltou a colocar os visitantes em vantagem, cinco minutos depois.



O marroquino En-Nesyri empatou, aos 78, mas o seu compatriota Ezzalzouli, aos 85, assinou o golo da vitória do Osasuna, que voltou às vitórias depois de quatro jogos sem vencer e subiu do 11.º ao sétimo lugar, com 33 pontos, a um do Rayo Vallecano, enquanto o Sevilha permanece no 14.º lugar, com os mesmos 25 pontos do Almeria, que subiu ao 15.º posto ao vencer o líder FC Barcelona.



Os catalães desaproveitaram o dérbi de Madrid, que, no sábado, terminou empatado 1-1, no Santiago Bernabéu, ao somarem o segundo desaire na presente edição de La Liga.



Apesar do desaire, os catalães lideram com 59 pontos, agora com mais sete do que o Real Madrid, segundo classificado, enquanto a Real Sociedad segue no terceiro posto, com 43, e o Atlético de Madrid em quarto, com 42.