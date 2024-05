Osimhen lesiona-se falha dois jogos da Nigéria

São dois jogos cruciais para as "super águias", que seguem em terceiro lugar do Grupo C, com apenas dois pontos, resultantes de dois empates nos primeiros jogos, atrás da África do Sul, que ocupa o segundo lugar, e do líder Ruanda, enquanto o Benin é o último classificado.Na convocatória para essas duas partidas de qualificação, perante a África do Sul e o Benin,Naquela que terá sido, porventura, a sua última partida ao serviço do Nápoles, Osimhen entrou aos 65 minutos, a substituir o médio sueco Jens Cajuste, na receção ao Lecce, da 38.ª e derradeira jornada da Serie A, que terminou com um nulo.O atacante nigeriano marcou 15 golos no campeonato italiano e ficou em quarto lugar na lista dos melhores marcadores, com os mesmos do internacional francês Olivier Giroud, do AC Milan, que foi terceiro, mas atrás do argentino Lautaro Martínez, do Inter, que foi o ‘rei’ dos ‘artilheiros’, com 24, e do sérvio Dusan Vlahovic, da Juventus, com 16.Na época anterior, na qual o Nápoles se sagrou campeão, Osimhen tinha sido o melhor marcador com 26 golos, mas a equipa esteve irreconhecível esta época, terminando o campeonato no 10.º lugar, com 53 pontos, a 41 do novo campeão, Inter Milão.