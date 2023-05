Osimhen marca na festa do Nápoles em casa

No primeiro jogo em casa depois de ter assegurado o título que não conseguia há 33 anos, Osimhen converteu uma grande penalidade aos 72 minutos, depois de ter falhado uma aos 48, e ultrapassou o liberiano George Weah, que durante as cinco épocas em que alinhou no AC Milan apontou 46 golos na Série A.



Oshimen, que está no Nápoles desde 2020/21, lidera a lista de marcadores da prova esta época (23 golos), foi substituído logo depois de marcar o seu golo 47, pelo argentino Giovanni Simeone, filho de Diego Simeone, antigo futebolista e atual técnico do Atlético de Madrid.



Com o estádio Diego Maradona completamente cheio, com cerca de 55.000 espetadores, para festejarem o título assegurado na quinta-feira passada, na visita à Udinese, o Nápoles regressou às vitórias, depois de dois empates consecutivos.



Com o ambiente ao rubro, e com milhares de adeptos a fazerem a festa fora do estádio, todos os jogadores do Nápoles, entre os quais o português Mário Rui, que está lesionado, entraram no relvado passando por um corredor de honra feito pelos jogadores da Fiorentina.



Dentro do relvado, a formação orientada por Luciano Spalletti dominou, mas só chegou ao golo à entrada para o último quarto de hora, para somar 83 pontos e continuar a ambicionar terminar a época com apenas três derrotas na liga.



"Juve" em alta está no 2.º lugar



Com o título entregue aos napolitanos, que repetiram os sucessos de 1986/87 e 1989/90, quando a equipa era liderada em campo por Maradona, a luta na liga italiana centra-se no segundo lugar, atualmente ocupado pela Juventus, que venceu por 2-0 no terreno da Atalanta.



Um golo do jovem avançado inglês Samuel Iling Junior aos 56 minutos, e outro do sérvio Dusan Vlahovic, mesmo ao cair do pano (90+9), garantiram o triunfo da "Juve", que aproveitou da melhor forma a derrota sofrida no sábado pela Lazio, que era segunda da classificação.



O jogo em Bergamo ficou marcado por insultos racistas a Vlahovic, que obrigaram o árbitro a interromper a partida por alguns instantes.



O triunfo deixou a Juventus na segunda posição, com 66 pontos, mais dois do que a Lazio, que é terceira. Nas quarta e quinta posições seguem as duas equipas de Milão, Inter e AC, com 63 e 61 pontos, respetivamente.