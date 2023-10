Otamendi dá vitória à Argentina na corrida ao Mundial2026

No Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Otamendi, com a braçadeira de capitão, na ausência do seu colega de equipa Di María (lesionado) e de Lionel Messi (no banco), decidiu o jogo logo aos três minutos, com um remate acrobático de primeira, de pé direito, na sequência de um canto de De Paul.O jogador do Benfica marcou o seu quinto golo pela Argentina, no jogo em que somou a 106.ª internacionalização, igualando Diego Simeone, atual treinador do Atlético de Madrid, no sexto lugar do ranking dos detentores do título mundial.A Argentina marcou cedo e dominou o encontro por completo, mas não foi eficaz, tendo também algum azar, nomeadamente nos remates ao "ferro" de De Paul, aos 42 minutos, e Messi (entrou aos 53), aos 76, de canto direto, e aos 90+3, de livre direto.Nicolás González falhou, por seu lado, dois golos ‘cantados’, aos 45 e 88 minutos, enquanto Lautaro Martínez não acertou no alvo, aos 83.Por seu lado, o Paraguai só assustou uma vez, aos 52 minutos, por Sosa, que se isolou, mas não logrou bater Emiliano Martínez: superou o recorde de minutos consecutivos (621) sem sofrer golos da Argentina – não concede nenhum desde a final do Mundial2022.