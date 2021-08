Otamendi nos convocados da seleção da Argentina

Otamendi continua a fazer parte das escolhas do selecionador Lionel Scaloni, que foi obrigado a deixar de fora o guarda-redes Marchesín, do FC Porto, devido a lesão.



A Argentina, atual campeã sul-americano, joga na Venezuela em 02 de setembro, viaja até ao Brasil em 05 e recebe a Bolívia em 09.



Na lista de Scaloni, destaque para a presença de Lionel Messi, na sua primeira convocatória depois de abandonar o FC Barcelona e ingressar no Paris Saint-Germain, e para o regresso de Paulo Dybala, colega de equipa do português Cristiano Ronaldo na Juventus.



Após seis jornadas, a Argentina segue no segundo lugar do apuramento sul-americano para o próximo Campeonato do Mundo, com 12 pontos, atrás do Brasil, que lidera com 18.



O Mundial de 2022 no Qatar vai decorrer entre 21 de novembro e 18 de dezembro.