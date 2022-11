Países Baixos e Equador empatam, Catar fora do Mundial

Os Países Baixos e o Equador empataram a uma bola. Os neerlandeses adiantaram-se no marcador através de Cody Gakpo, mas Enner Valencia restabeleceu a igualdade, em jogo da segunda jornada do Grupo A do Mundial de 2022. Com este resultado o país anfitrião Catar fica fora da competição.