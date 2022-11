Países Baixos recebem fase final da Liga das Nações

Países Baixos, Itália, Croácia e Espanha, seleção que venceu o grupo de Portugal, a quem bastava empatar para se qualificar e que perdeu com os espanhóis em setembro (1-0), são os finalistas da fase final da terceira edição da competição.As meias-finais da fase final estão agendadas para 14 e 15 de junho, enquanto o jogo de atribuição do terceiro lugar e a final serão em 18 de junho.O sorteio do emparelhamento de jogos acontecerá em janeiro do próximo ano, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.As anteriores edições da competição foram ganhas por Portugal, em 2019, e pela França, em 2021.Também esta terça-feira, a UEFA atribuiu o Europeu feminino de futsal de 2023 à Hungria, numa edição a disputar na Arena Fonix, em Debrecen, entre 16 e 19 de março, que além do país organizador terá Portugal, Espanha e Ucrânia.