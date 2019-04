Países dos Balcãs preparam candidaturas ao Euro2028 e Mundial2030 de futebol

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 16:28 | Futebol Internacional

“Iniciámos uma ação conjunta com otimismo, um sorriso, e seriedade, com uma tomada de consciência da realidade e por melhores dias numa região que preocupa muitas vezes o mundo com informações negativas”, referiu o vice-ministro grego dos desportos.



Giorgos Vasiliadis fez o anúncio numa cerimónia de assinatura de um protocolo de acordo, em Salónica, onde estiveram os ministros da juventude e desporto dos restantes três países, o sérvio Vanja Udovicic, o búlgaro Krasen Kralev e o romeno Constantin-Bogdan Matei.



Na cerimónia estiveram também presentes os presidentes das federações de futebol dos quatro países.



“Queremos demonstrar que podemos ser precursores, fazermos algo juntos e mostrar que os Balcãs estão abertos à mudança. É um grande dia para nós, e queremos ir em frente para cumprir este sonho”, acrescentou Vasiliadis.



O Europeu de futebol de 2020 disputa-se em 12 cidades entre Inglaterra, Alemanha, Itália, Azerbaijão, Rússia, Roménia, República da Irlanda, Espanha, Escócia, Holanda, Hungria e Dinamarca, na comemoração dos 60 anos da competição, e o de 2024 na Alemanha.



Os Mundiais de 2022 disputam-se no Qatar, e os de 2026 serão uma organização conjunta de Canadá, Estados Unidos e México.