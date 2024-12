Palhinha de volta aos treinos no Bayern

”, lê-se no site dos bávaros.Em 14 de novembro, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) tinha anunciado que o jogador iria falhar os jogos de Portugal com Polónia e Croácia, das duas últimas jornadas da Liga das Nações, devido a lesão.Cinco dias depois, o Bayern Munique confirmou que João Palhinha sofreu uma rotura muscular no seu adutor direito, durante um treino com a seleção portuguesa.Contratado esta temporada ao Fulham, Palhinha foi utilizado 13 vezes nos bávaros, seis dos quais a titular.