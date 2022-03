Palmeiras de Abel Ferreira conquista Supertaça sul-americana

No Allianz Parque, em São Paulo, Zé Rafael, aos 50 minutos, de livre direto, e Danilo, aos 88, marcaram os golos dos bicampeões em título da Taça Libertadores, que nunca tinham conquistado a "Recopa" da CONMEBOL.





O "verdão", bicampeão em título da Taça Libertadores, vingou, assim, o inesperado desaire da época passada, nos penáltis, face aos argentinos do Defensa y Justicia, num embate em que o Athletico não teve qualquer oportunidade clara de golo.



A jogar em casa, a formação paulista assumiu, como previsto, o comando do encontro, mas, apesar de ter muito mais tempo a bola, raramente soube o que fazer com ela em toda a primeira parte, não construindo uma oportunidade para amostra.



O Athletico Paranaense optou, por seu lado, por ficar na expectativa, procurando o contra-ataque, mas também não assustou verdadeiramente Weverton, pois Khellven (34 minutos), Pablo (40 e 43) e Léo Cittadini (40) não acertaram na baliza.



Descontente, Abel Ferreira trocou ao intervalo Gabriel Veron por Wesley, que, pela esquerda, deu novo alegria ao ataque dos anfitriões, e com resultados práticos imediatos.



Aos 50 minutos, uma falta à entrada da área de Erick deu um livre perigoso ao Palmeiras e Zé Rafael, uma das três novidades no "onze" em relação ao jogo de Curitiba, não desperdiçou a ocasião e bateu Santos. Primeiro remate na baliza, primeiro golo.



Em vantagem, o "verdão" soltou-se e Rony quase marcou de num pontapé de bicicleta, aos 54 minutos, o que só não aconteceu devido a grande intervenção de Santos, enquanto Zé Rafael não teve a melhor pontaria, aos 60 e 61, para sair, esgotado, aos 70.



Na parte final, o Athletico passou a jogar mais no meio-campo contrário, à procura do golo que igualasse a eliminatória, mas não conseguiu mais do que um remate de Marlos muito por cima da barra, aos 75 minutos, 13 após substituir Terans.



Por seu lado, o Palmeiras ameaçou o segundo golo aos 81 minutos, por Raphael Veiga, e aos 82, pelo regressado Gustavo Gómez, acabando por consegui-lo aos 88, numa jogada na esquerda do recém-entrado Atuesta, que Danilo concluiu com classe.



Na sequência dos festejos, Abel Ferreira, que tinha sido "amarelado" aos 63 minutos, por protestos, foi expulso, com vermelho direto, aos 90, o que não o impediu, no final, de receber a medalha de vencedor e de celebrar com jogadores e adeptos.