Palmeiras de Abel vence e Vasco de Sá Pinto goleado

O Palmeiras recebeu e bateu o Bragantino, por 1-0, com um golo do avançado Luiz Adriano, aos 28 minutos, resultado que permitiu à equipa de Abel Ferreira manter-se a 12 pontos, e com menos um jogo, do líder São Paulo, e ficar à condição no quinto posto, ultrapassando o Grémio, que nesta ronda recebe o Atlético Goianaense.



Vida mais difícil continua a ter Ricardo Sá Pinto no Vasco da Gama, que saiu do terreno do Atlético Paranaense com um desaire por 3-0, com Nikão (10 e 61 minutos) e Carlos (38) a fazerem os golos da equipa da casa.



O Vasco, que apenas venceu por uma vez nos últimos sete jogos no Brasileirão, continua nos lugares de despromoção, no 17.º posto, mas apenas a um ponto da salvação.