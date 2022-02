Palmeiras empata com Ath. Paranaense na Supertaça

Um penálti apontado por Raphael Veiga, aos 90+7 minutos, valeu na quarta-feira ao Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, um empate 2-2 no reduto do Athletico Paranaense, na primeira mão da Supertaça sul-americana de futebol.