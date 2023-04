Palmeiras está nos "oitavos" da Taça do Brasil

Ao Palmeiras bastaram serviços mínimos no jogo disputado no Estádio Parque do Sabiá, na Uberlândia, em Minas Gerais, com o "verdão" a ter a vantagem do 4-2 trazido do jogo em casa, na primeira mão.



Neste segundo jogo, Breno Lopes adiantou o Palmeiras, aos 13 minutos, mas Alex Sandro ainda empatou para a equipa da Série B, aos 85.



No final, Abel Ferreira comentou o alegado interesse do Nice e lembrou ter contrato com o Palmeiras.



“As pessoas têm que falar comigo. O que diz a imprensa (…) Tenho contrato com o clube, estou onde querem que eu esteja. Isso é o que me interessa, o aqui e o agora e o meu clube, que é o Palmeiras”, adiantou o técnico português.



Nos "oitavos" da Taça do Brasil, além de Abel Ferreira, está já o também português Pepa, com o apuramento do Cruzeiro, enquanto esta quinta-feira o Botafogo, de Luís Castro, recebe o Ypiranga, da Série C, depois de ter vencido fora por 2-0.