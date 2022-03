Palmeiras inicia defesa da Libertadores frente a Emelec, Táchira e Petrolero

O Palmeiras, do técnico português Abel Ferreira, vai iniciar a defesa do título da Taça Libertadores de futebol no Grupo A contra adversários do Equador, Venezuela e Bolívia, ditou o sorteio, realizado hoje em Luque, no Paraguai.