Palmeiras perde com At. Mineiro e fica longe da liderança do Brasileirão

Atlético Mineiro e Palmeiras protagonizaram um encontro muito equilibrado D.R.-Fernando Moreno

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, perdeu em casa do América Mineiro, por 2-1, e afastou-se ainda mais da liderança do campeonato brasileiro de futebol.