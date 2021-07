Palmeiras reforça liderança do Brasileirão com triunfo em Goiânia

Um autogolo de Éder, aos 59 minutos, e tentos nos descontos de Gustavo Scarpa, aos 90+1, e Breno Lopes, aos 90+6, materializaram o sexto triunfo consecutivo na prova dos campeões sul-americanos em título.



Na classificação, o Palmeiras passou a somar 28 pontos, contra 25 do Atlético Mineiro, que venceu no sábado por 2-1 na casa do Corinthians, com um ‘bis’ do ex-portista Hulk, 24 do Fortaleza e 23 do Bragantino, que ainda não jogou na ronda 12.



O Athletico Paranaense, liderado pelo treinador português António Oliveira, filho de Toni, perdeu no sábado por 1-0 no reduto do Ceará, com um golo Wendson Lopes, aos 90+9 minutos, e é quinto colocado, com 20 pontos, em 11 encontros.