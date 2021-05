Pandemia penaliza futebol europeu em quase nove mil milhões de euros

Nas duas épocas marcadas pela pandemia, o organismo avalia perdas acumuladas de 8,7 mil milhões de euros nos 55 campeonatos europeus, dos quais, 7,2 mil milhões de euros para os 711 principais clubes e 1,5 mil milhões de euros para os restantes.



A estimativa da UEFA, de 112 páginas, inclui todas as contas já publicadas, bem como as renegociações de direitos televisivos, de publicidade, entre outros indicadores, num estudo exaustivo sobre o impacto da covid-19 no futebol profissional europeu.



Depois de 20 anos de crescimento ininterrupto, o futebol europeu foi seriamente atingido pelos constrangimentos da pandemia, que já provocou, pelo menos, 3.419.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.