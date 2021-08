Panevezys, de João Luís, apura-se para as meias-finais da Taça da Lituânia

O Panevezys, treinado pelo português João Luís, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Lituânia de futebol, ao vencer por 3-1 no reduto do Dziugas Telsiai, em jogo dos quartos de final.