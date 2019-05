PAOK conquista Taça da Grécia e faz `dobradinha`

Lusa Comentários 11 Mai, 2019, 22:19 | Futebol Internacional

Um golo do avançado inglês Chuba Akpom, aos 45+1 minutos, foi suficiente para o PAOK somar a terceira Taça da Grécia consecutiva, todas elas em finais com o AEK (2-1 em 2016/17 e 2-0 em 2017/18).



O internacional português Sérgio Oliveira começou o jogo no banco e foi lançado aos 80 minutos, a render Dimitrios Pelkas, enquanto outro português, André Simões, alinhou durante os 90 minutos na equipa do AEK.



De fora, ficou outro internacional português e capitão do PAOK, Vieirinha, que se encontra lesionado.