Papu Gómez, campeão mundial com a Argentina, suspenso dois anos por doping

“O Monza anuncia que recebeu da FIFA, através da Federação Italiana de Futebol, uma notificação de uma suspensão pronunciada pela agência antidoping espanhola em relação a Alejandro Dario Gómez, mais conhecido como Papu Gómez”, lê-se num comunicado publicado no site oficial do emblema que disputa a Serie A.



O avançado de 35 anos testou positivo a terbutalina, uma substância proibida, em outubro de 2022, num controlo surpresa num treino do Sevilha, poucas semanas antes do arranque do Campeonato do Mundo.



Isto significa que o antigo jogador de Catania e Atalanta fez parte da campanha vitoriosa da Argentina no Qatar já depois de ter acusado positivo a um controlo antidoping.



Na altura, Gómez justificou o resultado por ter tomado um xarope para a tosse de um dos seus filhos, sem conhecimento da equipa médica do Sevilha.



O avançado formado no Arsenal de Sarandí, e que no futebol argentino também representou o San Lorenzo, fez dois jogos no Mundial2022, ambos como titular, primeiro na estreia com a Arábia Saudita (derrota por 2-1) e depois nos oitavos de final com a Austrália (vitória por 2-1).



Papu Gómez levava apenas dois jogos disputados pelo Monza, clube em que atuam os portugueses Pedro Pereira e Dany Mota, com um total de 39 minutos em campo. Tinha assinado pelo clube transalpino há três semanas, enquanto jogador livre.