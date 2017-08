Paris Saint-Germain empresta jesé ao Stoke City

Lusa 16 Ago, 2017, 09:52 / atualizado em 16 Ago, 2017, 09:52 | Futebol Internacional

Segundo o emblema parisiense, o acordo com os ingleses por Jesé, com contrato até 2021, não contempla cláusula de opção.



"O clube deseja a melhor sorte [a Jesé] neste novo desafio", escreveu o PSG numa nota publicada no seu site oficial na internet.



No último mercado de inverno, Jesé, que assinou contrato com os parisienses em agosto de 2016, tinha sido emprestado aos espanhóis do Las Palmas.