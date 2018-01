Paris Saint-Germain `esmaga` Dijon e lidera por 11 pontos

Lusa 17 Jan, 2018, 22:14 | Futebol Internacional

O brasileiro Neymar, com póquer aos 42, 57, 73 e 83, este último de penálti, o argentino Di Maria com ‘bis’ aos 04 e 15, o uruguaio Cavani (21) e o jovem francês Mbapé (77) consumaram a goleada ao 11.º da classificação, em zona tranquila.



No rolo compressor ofensivo dos parisienses, Neymar destacou-se sobretudo nos quarto e sexto golos, o primeiro em livre exemplarmente cobrado e o segundo em raide de longos metros concluído com remate vitorioso.



O PSG soma agora 56 pontos, mais 11 do que o Lyon, que venceu 2-0 na visita ao Nice, e que tem mais um do que o Marselha, que terça-feira ganhou 2-0 ao Estrasburgo e dois do que o Mónaco de Leonardo Jardim, que apenas nos descontos evitou derrota caseira com o Nice, ao empatar 2-2.



O Lyon de Anthony Lopes foi muito superior na visita ao Guingamp: a depender apenas de si para ser o mais direto perseguidor do Paris Saint-Germain, mostrou competência e superioridade total, impondo-se com golos de Fekir (25) e Aouar (58).



No primeiro golo, Fekir apanhou-se solto na área e atirou a contar, enquanto o segundo tento nasceu de lançamento lateral e desmarcação para Aouar que ao segundo toque colocou a bola por entre as pernas do guarda-redes.



Quinto classificado, com 34 pontos, o Nantes está já a nove pontos do ‘europeu’ quarto lugar, após empate 1-1 em Toulouse: o médio esloveno Rene Krhin (19) colocou, de cabeça, os forasteiros na frente, mas aos 90+6 o marfinense Gradel empatoum, de penalti.



Na luta pela fuga à despromoção, o Angers venceu o Troyes por 3-1 e assim endossou-lhe o lugar que ocupava na zona ‘vermelha’.



O Amiens não foi além de 1-1 caseiro com o tranquilo Montpellier e assim não se afastou muito dos lugares perigosos, tal como o Lille de Edgar Ié que perdeu em casa 2-1 com o Rennes, com a reviravolta consumada nos últimos cinco minutos.



O lanterna-vermelha Metz continua em fase fulgurante e agora venceu o Saint-Etienne por 3-0 – após oito jogos sem vencer, contabilizou quanto vitórias e um empate nos últimos cinco – e reforça assim a ilusão da manutenção.