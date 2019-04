Paris Saint-Germain está na final da Taça de França

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Abr, 2019, 08:00 / atualizado em 04 Abr, 2019, 08:00 | Futebol Internacional

O jogo final da competição já está marcado, para 27 de abril, no Stade de France, e oporá os campeões ao Rennes, que terça-feira carimbou a ida à final com uma vitória por 3-2 sobre o Lyon.



Ainda sem Neymar, recém-recuperado de uma lesão no pé direito, o PSG teve mais problemas do que seria de esperar ante o atual 15.º do campeonato, só se tranquilizando com dois golos nos últimos cinco minutos.



Verrati adiantou o PSG, aos 29 minutos, e depois o domínio dos donos da casa não teve mais seguimento, até bem perto do final. Kylian Mbappé, aos 85, fez o 2-0 de grande penalidade, e Dani Alves fechou a contagem, já aos 90+2.