Paris Saint-Germain ganha, Lille empata e fica sem ‘margem’ para última jornada

Com todos os 10 jogos da ronda à mesma hora, o sábado ‘prometia’ mudanças nos dois lados da tabela, mas os resultados acabaram por manter quase tudo como estava, a começar pela frente, em que o tricampeão Paris Saint-Germain fez o que lhe competia e venceu.



O jogo tornou-se fácil com a expulsão do capitão do Reims Yunis, logo aos 10 minutos, com o brasileiro Neymar a abrir a contagem aos 13, de penálti, para a equipa que teve Danilo Pereira (saiu aos 77) no ‘onze’.



Mbappé aumentou a contagem aos 24 minutos e, no segundo tempo, Marquinhos completou uma associação brasileira, após passe de Neymar, para fazer o 3-0 aos 68, com o italiano Moise Kean a fechar a contagem nos descontos, levando os parisienses aos 79 pontos, no segundo lugar.



Um acima está agora o Lille, que empatou sem golos na receção ao Saint-Étienne, com o ‘capitão’ José Fonte no ‘onze’ e Renato Sanches e Xeka a partir dos 63, mas sem conseguir fazer a diferença.



Também na luta pelo título, pelo menos matematicamente, está o Mónaco, que venceu por 2-1 o Rennes, sétimo, com Gelson Martins em campo até aos 71. Os monegascos têm 77 pontos.



Na 38.ª e derradeira jornada, o Lille visita o Angers em busca do primeiro título desde 2011, o Paris Saint-Germain procura o ‘tetra’ em casa do ‘aflito’ Brest, com o Mónaco a fechar o campeonato em casa do Lens, ainda à procura de confirmar o acesso às competições europeias.



Os jogos estão marcados para sábado, a partir das 20:00 (horas em Lisboa).



O guarda-redes Anthony Lopes capitaneou o Lyon num triunfo por 5-2 em casa do Nimes, que agora está ‘condenado’ à descida, por ter perdido e pelas vitórias de clubes acima, juntando-se ao há muito confirmado na segunda divisão Dijon na despromoção.



Do lado do Lyon, o resultado mantém a equipa no quarto lugar e a um ponto do Mónaco, mantendo o sonho da Liga dos Campeões vivo para a derradeira ronda.



Em posição de ‘play-off’ de descida está o Nantes, que bateu o ‘condenado’ Dijon por 4-0, a quarta vitória seguida, e chegou aos 40 pontos, garantindo que não vai ‘direto’ para a divisão abaixo, mas ainda a ‘suspirar’ pela permanência.



Isto porque imediatamente acima, com 41, está o Lorient, que bateu o Metz por 2-1 e continua acima da ‘linha de água’, ainda que a fuga do ‘play off’ esteja ao rubro: à entrada para a última ronda, seis equipas podem ocupá-lo.



Destas, Nantes e Lorient venceram, mas também o Bordéus, ao bater o Lens (3-0), somou pontos, perante um adversário que ocupa o último lugar de acesso à Europa, o sexto, mas sem o ter ainda garantido, o que faria se vencesse numa partida em que David Costa entrou aos 81.



Também o Estrasburgo, contra o Nice de Rony Lopes, titular, venceu por 2-0, aumentando a ‘agonia’ de quem esperava ver já confirmada a permanência.



Apenas o Brest empatou, na visita ao oitavo classificado Montpellier, e cedeu terreno, precisamente quando ‘devia’ ter pontuado, uma vez que recebe o ainda campeão em título no último jogo, enquanto o Reims, com 42, também está em risco.



Os lugares de acesso à Europa também estão por decidir: o Marselha já o garantiu, ao vencer por 3-2 na receção ao Angers, que ainda foi de 2-0 para 2-2 em parte graças a um golo de Mathias Pereira Lage, mas sucumbiu a um ‘hat trick’ do polaco Milik.



Os marselheses somam 59 pontos no quinto lugar, o Lens é sexto com 56 e o Rennes é sétimo, de fora, com 55, pelo que a última ronda será decisiva também aqui.