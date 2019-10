Paris Saint-Germain goleia em Nice e mantém-se líder isolado em França

O Paris Saint-Germain manteve a liderança isolada da primeira liga francesa de futebol, ao golear no terreno do Nice por 4-1, em jogo de abertura da 10.ª jornada, que teve o argentino Angel Di Maria em destaque.

Na Allianz Riviera, sem o brasileiro Neymar a contas com uma lesão na coxa, foi o argentino Angel Di Maria a figura do encontro, ao apontar dois dos quatro golos dos bicampeões franceses, aos 15 minutos, numa jogada de contra-ataque, e aos 21, com uma conclusão sublime a ‘picar’ a bola sobre o guarda-redes adversário.



No segundo tempo, a formação anfitriã não conseguiu melhor do que reduzir à passagem do minuto 67, por intermédio do camaronês Igniatius Ganago, antes dos colegas de equipa franceses Wylan Cyprien e Christophe Herelle serem expulsos, situação bem aproveitada por Kyllan Mbapee (88) e Mauro Icardi (90+1) para fecharem o resultado.



O clube parisiense vai continuar líder isolado da ‘Ligue 1’, agora com 24 pontos, mais cinco do que o segundo classificado Nantes, que se desloca ao terreno do Metz, no sábado, enquanto o Nice é nono classificado, com 13.



O Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, e o Marselha, do compatriota André Vilas Boas, apenas entram em campo no domingo, com as receções ao Rennes e Estrasburgo, respetivamente.