Paris Saint-Germain nos "quartos" da Taça de França

Com o técnico espanhol Luis Enrique a fazer algumas poupanças no "onze" dos parisienses, Gonçalo Ramos foi o único luso titular, com Nuno Mendes e Vitinha a serem lançados aos 46 e aos 68 minutos, respetivamente, e João Neves fora da convocatória, e foi o avançado ex-Benfica que serviu Désiré Doué para o golo inaugural do encontro, aos 25.



Já no segundo tempo, aos 71, Nuno Mendes fez o passe decisivo para o segundo golo do tricampeão francês, apontado por Bradley Barcola, e o marcador não mexeu mais até ao apito final do árbitro.



Com a vitória natural sobre o Le Mans, o Paris Saint-Germain, que lidera a Ligue 1 com 50 pontos, mais 10 do que o segundo classificado Marselha, com 20 rondas disputadas, segue para os quartos de final da Taça gaulesa.