Paris Saint-Germain sofre primeira derrota da época na Liga francesa

RTP 02 Dez, 2017, 21:06 / atualizado em 02 Dez, 2017, 21:07 | Futebol Internacional

O líder do campeonato foi surpreendido pelo 14.º classificado que, a jogar em casa, conseguiu algo que nenhuma equipa tinha feito desde 30 de abril.



Há 18 jogos que o PSG não sabia o que era perder no campeonato francês.



Apesar deste desaire, a equipa de Neymar & Companhia continua na liderança do campeonato com 41 pontos...mais 10 do que o segundo classificado, o Marselha, que no domingo visita o Montpellier.