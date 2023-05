Paris Saint-Germain vence e fica perto do título

Uma entrada de rompante dos parisienses cedo deu frutos, com dois golos no espaço de dois minutos, aos seis e oito, um "bis" de Kylian Mbappé, o primeiro dentro da área após um passe bem medido do médio espanhol Fabian Ruiz, e o segundo com um remate potente de fora da área, depois de uma troca de bola com Lionel Messi.À medida que o tempo foi passando, o PSG foi tirando o "pé do acelerador" e, paulatinamente, o Auxerre foi ganhando confiança, e, aos 38 minutos, ameaçou com um remate à barra pelo central Rayan Ravelson.No início da segunda parte, o Auxerre reentrou na discussão do resultado, ao reduzir para 2-1 pelo avançado maliano Lassine Sinayoko, aos 50 minutos, mas o PSG soube gerir a vantagem para garantir os três pontos e colocar mão e meia sobre o troféu de campeão.Com efeito, com esta vitória, o PSG passou a somar 84 pontos, mais seis do que o Lens, com 78, quando faltam duas jornadas para o fim, e mesmo que perca os dois jogos e o seu rival os vença, o fator de desempate, a diferença entre golos marcados e sofridos, é totalmente favorável aos parisienses.O PSG tem uma diferença positiva de 50 golos (86/36), enquanto a do Lens é de 34 (62/28), pelo que está obrigado, além de ganhar os dois jogos que lhe restam e o campeão perder os seus, marcar golos suficientes para ficar em situação de vantagem.