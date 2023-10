Paris Saint-Germain vence e Vitinha marca

Acompanhado no "onze" parisiense por outro internacional luso, o avançado Gonçalo Ramos, Vitinha inaugurou o marcador aos 32 minutos, num remate à entrada da área, ao ângulo superior esquerdo, e viu Achraf Hakimi dilatar a vantagem aos 36.



A equipa da casa ainda reduziu por Amine Gouiri, aos 56 minutos, mas a formação treinada por Luis Enrique, com o internacional português Danilo Pereira no banco de suplentes, repôs a margem de dois golos aos 58, por Randal Kolo Muani.



Depois do empate (0-0) na visita ao "lanterna-vermelha" Clermont, o Paris Saint-Germain regressou aos triunfos no campeonato e passou a somar 15 pontos, a dois do líder Mónaco, e um do segundo classificado, o Nice, e em igualdade pontual com o quarto da tabela, o Brest.