Paris Saint-Germain vence Lille de Paulo Fonseca, Lens perto da Champions

Com o extremo português Joel Monteiro no 'onze', os forasteiros adiantaram-se aos seis minutos do desafio da 21.ª ronda, com golo do turco Yusuf Yazici, que aproveitou a incapacidade da defesa em aliviar para marcar.



Volvidos somente quatro minutos, o brasileiro Alexsandro perdeu a bola na defesa, esta acabou nos pés de Dembelé, que serviu Gonçalo Ramos, que só teve de atirar para a baliza deserta, fazendo o 1-1.



A reviravolta dos anfitriões, também com Danilo Pereira na formação inicial, ficou consumada aos 17, em novo lance infeliz de Alexsandro, que desviou uma bola para a própria baliza.



Aos 80 minutos, e já com Vitinha em campo, o PSG, que atuou sem Mbappé, sentenciou com tento de Randal Kolo Muani, que, tal como Ramos, só teve de encostar para a baliza deserta.



Com um jogo a mais do que os rivais, o Paris Saint-Germain lidera com 50 pontos, mais 11 do que o Nice, segundo com 39, enquanto o Brest é terceiro, com 36: Lille, Mónaco e Lens contabilizam 35.



O médio português David Costa marcou o segundo golo no triunfo do Lens por 3-1 sobre o Estrasburgo, que permite aos anfitriões continuarem a sonhar com a Liga dos Campeões, momentaneamente à distância de um ponto.



Aos 16 minutos, o luso assistiu Elye Wahi para o 1-0, aos 30, foi mesmo David a ampliar a vantagem, que Thomas Delaine reduziu aos 43: no segundo tempo, aos 58, Florian Sotoca sentenciou a partida.



No domingo, destaque para a receção do Nice ao Mónaco.